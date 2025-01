Fanpage.it - Emma Cadelli, la 20enne studentessa morta nel sonno allo studentato di Parigi: disposta l’autopsia

Friulana di Roveredo in Piano, aveva completato gli studi superiori al collegio Pio X di Treviso. Nel 2022 si era iscritta alla facoltà di Chimica a Paris-Saclay. Domenica scorsa, la notizia che ha devastato famiglia e amici. Ora sono in corso indagini per chiarire le cause del decesso.