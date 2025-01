Ecodibergamo.it - Eleonora Duse, l’attrice che cambiò per sempre l’arte della recitazione

Leggi su Ecodibergamo.it

In occasione dell’uscita del suo nuovo film dedicato a- «, the Greatest» -e regista Sonia Bergamasco sarà ospite a Bergamo per scoprire da vicino la figura dell’artista e riflettere sulla sua eredità. L’appuntamento è per giovedì 6 febbraio 2025, alle 20:45, presso il Cinema Conca Verde.