Edilizia popolare, nel mirino del Comune ex Anas ed ex Dogana

A Grottammare, da tempo, è in corso l’iter di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di 9 alloggi diresidenziale pubblica all’interno dell’edificio comunale "Palazzo Ottaviani" nel centro storico, di cui tre destinati all’"Housing first". La misura è inclusa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta di interventi che rispondono al fabbisogno abitativo della comunità, promuovendo al contempo sostenibilità ambientale e recupero di beni pubblici. Per quanto riguarda il futuro, oltre a un bando per l’assegnazione di case popolari disovvenzionata, previsto in primavera, l’Amministrazione comunale sta lavorando per acquisire due immobili, l’ex casae l’ex caserma dellada destinare a usi collettivi o abitativi. "Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti finora – afferma l’assessore all’inclusione sociale Monica Pomili -, ma siamo consapevoli che resta ancora molto da fare.