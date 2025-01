Tpi.it - È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 28 gennaio su Rete 4

in onda282025 su4Questa sera, martedì 282025, su4 va in onda È, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualitàsettimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono lee glidi questa sera, 282025, di Èin onda dalle 21,20 su4.Lee glidi, 282025Al centro, la raffica di provvedimenti firmati da Donald Trump subito dopo il suo insediamento alla Casa Bianca: che effetto avranno sull’Europa e sull’Italia? I consensidestra saranno ampi anche in Germania, dove il voto è imminente? Proprio in Germania Elon Musk è intervenuto in videocollegamento durante il lanciocampagna elettorale di Alternative für Deutschland definendo il partito di estrema destra “la migliore speranza” per il Paese.