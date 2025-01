Firenzetoday.it - ‘E luce fu’, all’ex Gasometro arriva l’illuminazione. I residenti: “Passo importante per la sicurezza” / VIDEO

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayEfu per l’exdi Santa Rosa. Una realtà molto partecipata, vissuta quotidianamente da cittadini e associazioni. Proprio loro hanno chiesto, tramite una petizione che ha raccolto 200 firme, un’illuminazione per il parco.