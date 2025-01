.com - È attiva anche in Italia Wyylde la piattaforma per condividere una “sessualità libera”

Secondo la ricerca Ipsos perè in aumento il bisogno di poter dialogare esplicitamente di questi argomenti. Un milione dini frequenta più partner contemporaneamente e 2,5 milioni sono interessati a sperimentare il poliamore Dopo Francia, Spagna e Germania,l’si mostra sempre più aperta a un’idea di, fantasiosa e lontana da diktat. Lo dimostra la ricerca commissionata ad Ipsos per conto di, la community internazionale per la condivisione di contenuti sul tema della, che fa parte del gruppo francese Koala Interactive. Nato in Francia nel 2004 conta oggi oltre 6 milioni di utenti e una media di 700 mila visite giornaliere in tutta Europa. Da 10 anni è leader del mercato in Francia, grazie alla priorità data alla sicurezza e alla privacy, e al supporto di importanti campagne di comunicazione multicanale che hanno contribuito alla notorietà del servizio.