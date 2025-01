Today.it - Dove vedere Barcellona-Atalanta in diretta tv e le probabili formazioni

Leggi su Today.it

Tutto in una notte per l'che domani sera alle 21 affronta ilin terra spagnola per l'ultimo turno del girone di Champions League. La Dea è già sicura di continuare la sua corsa nella più importante manifestazione europea ma sogna l'accesso diretto agli ottavi come una delle.