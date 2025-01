Casertanews.it - Donna trovata senza vita in casa, disposta l'autopsia

Leggi su Casertanews.it

Dramma in via Circumvallazione dove unadi 82 anni è stataall'interno della propria abitazione. La vittima, vedova di un ex sindaco diluce, si sarebbe tolta la.A fare la macabra scoperta sono stati i familiari che hanno allertato i soccorsi. I medici delle.