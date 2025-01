Liberoquotidiano.it - Diretta "Ho appena ricevuto l'avviso di garanzia". Almasri, Giorgia Meloni indagata: i magistrati pronti a tutto

a Roma: ad annunciarlo è la stessa premier, in un videomessaggio pubblicato sui social sulle sue pagine. "Il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del diciamolo fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi hainviato undiper i reati di favoreggiamento e peculato in relazione al rimpatrio del cittadino libicodiinviato anche ai ministri Nordio, Piantedosi e al sottosegretario Mantovano, presumo a seguito presumo di una denuncia presentata dall'avvocato Luigi Li Gotti, ex politico di sinistra, molto vicino a Romano Prodi, conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi. Segui laminuto per minuto. Ore 17.24 - "Da Cpi curiosamente il mandato d'arresto quandoera in Italia" "Ora i fatti sono abbastanza noti: - riepiloga- la Corte penale internazionale dopo mesi di riflessione emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del capo della polizia giudiziaria di Tripoli, curiosamente la Corte lo fa proprio quando questa persona stava per entrare sul territorio italiano dopo che per 12 giorni aveva serenamente soggiornato in altri tre Stati europei".