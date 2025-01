Romatoday.it - Dipinto dell’artista Barbara S Stamegna in mostra

Leggi su Romatoday.it

Il 29 gennaio 2025 è l’ultimo giorno in cui è possibile visitare la collettiva d’arte a cui prende parte l’artista. Lasi tiene nella rinomata Via Margutta, la celebre “via degli artisti”, che ha ospitato per secoli artisti di fama mondiale quali Picasso, de Chirico.