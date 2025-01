Repubblica.it - Diciottenne italiana precipita dal balcone di un hotel di Malta: si indaga per violenza domestica

La ragazza, Claudia Chessa, era con il fidanzato che è stato interrogato dalla polizia, ascoltato in tribunale, multato per abuso di stupefacenti e poi lasciato andare, libero di rientrare in Italia. Eppure non è chiaro cosa sia successo