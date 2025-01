Ilpiacenza.it - Déhors e orari della “movida”, ok in aula al nuovo regolamento

Leggi su Ilpiacenza.it

Passa in Consiglio comunale ildi somministrazione di alimenti e bevande in città. La maggioranza, senza eccezioni, ha approvato la propostaGiunta Tarasconi, dopo aver accolto alcuni emendamenti. Civica Barbieri-Liberi, Fdi, Lega, ApP e Liberali si sono astenuti o non.