Davis Cup e Billie Jean King Cup fanno tappa al Tennis Giotto

Cup eCupal. Il circolo aretino è stato scelto tra le sedi del Trophy Tour 2025 che, promosso dalla federazione, sta portando i trofei iridati vinti dalla nazionale maschile e dalla nazionale femminile dell’Italia in un tour per l’intera penisola per celebrare i due grandi successitici centrati nel 2024. Ilospiterà l’evento domenica 23 febbraio e lunedì 24 febbraio, offrendo a tifosi e appassionati l’occasione di ammirare e fotografare i due iconici trofei.Il Trophy Tour 2025 nasce per festeggiare la prima doppietta italiana nella storia perché mai, in precedenza, le due nazionali azzurre avevano trionfato nello stesso anno nei campionati del mondo: la squadra maschile capitanata da Filippo Volandri ha infatti conquistato per il secondo anno consecutivo laCup, mentre la formazione femminile guidata da Tathiana Garbin è tornata al successo inCup dopo un’attesa di undici anni.