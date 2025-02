Da un’idea al successo | la storia dietro gli integratori da amare

Leggi su Citypescara.com

Alla giovane Amalia Di Tella non manca niente: ha un fidanzato che la adora, una famiglia affiatata, una profonda passione per la chimica che la porta a iscriversi alla facoltà di Farmacia. Finché un giorno, all’improvviso, il suo mondo perfetto va in mille pezzi: alla mamma, amatissima, viene diagnosticato il morbo di Alzheimer e, per accudirla, smette di frequentare l’università. Però non smette di studiare e approfondire le discipline scientifiche che l’hanno sempre affascinata. Anzi, proprio per sostenere e supportare al meglio le terapie che vengono somministrate alla madre, si avvicina al mondo degli.Dopo la scomparsa della mamma, Amalia, ormai donna, riprende in mano le redini della sua esistenza e con risolutezza si rimette sui libri e si laurea in Scienze biologiche.