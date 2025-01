Anconatoday.it - Da molestatore a stalker, nuovi guai per il 24enne che tentò di abusare di una 13enne in auto salvata dai vigili

Leggi su Anconatoday.it

FALCONARA MARITTIMA - A luglio la polizia locale lo aveva arrestato per una presunta tentata violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni. Era mattina quando due passanti avevano visto la minorenne che cercava di scendere dall’mobile di unbengalese, in via VIII Marzo, a Falconara.