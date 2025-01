Casertanews.it - Crisi politica senza fine: "Orta al Centro" lascia la maggioranza

“Decisi a risollevare”: era questo lo slogan che aveva animato il movimentoaldurante la campagna elettorale per le Comunali del maggio 2023. Con un risultato storico che li consacrava come prima forzadel paese, il movimento aveva scelto Antonino Santillo come sindaco.