Lanazione.it - Criminalità organizzata, 17 indagati e sequestri per 30 milioni in Toscana

Firenze, 28 gennaio 2025 – Una rete criminale con legami alla camorra è stata smantellata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze. L'organizzazione, attiva tra, Campania ed Emilia-Romagna, era dedita a reati economico-finanziari come emissione e utilizzo di fatture false, indebite compensazioni, riciclaggio e associazione per delinquere. Su richiesta della DDA, il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha emesso misure cautelari personali per 17: sei sono finiti in carcere, uno agli arresti domiciliari e dieci sono stati interdetti dall’assunzione di cariche in aziende. Contestualmente, sono stati dispostipreventivi per un valore complessivo di circa 30di euro, tra beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie. L’operazione ha visto impegnati i comandi provinciali della Guardia di Finanza di Firenze e Modena, lo Scico e la Polizia di Stato di Siena, supportati dalle questure di Livorno, Firenze, Pisa e Napoli.