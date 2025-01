Conceicao e il sogno Champions “All’Inter penseremo dopo”

Leggi su Ildenaro.it

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – “Nel calcio non esistono i miracoli, per avere quella evoluzione che vogliamo c’è solo il lavoro. Stiamo preparando la squadra a partite tutte decisive nelle diverse competizioni. Speriamo in un risultato positivo, cioè la vittoria”. Lo ha detto il tecnico del Milan Sergio, nella sala stampa dello Stadio Maksimir di Zagabria, alla vigilia della sfida dicontro i croati della Dinamo. “La scossa viene con il lavoro e la motivazione per giocare questa competizione, e vogliamo concludere questa fase nel migliore dei modi – ha aggiunto il mister rossonero, preferendo non tornare sul litigio con Calabriala vittoria con il Parma – La scossa l’abbiamo a Milanello, con la responsabilità di difendere al meglio un club come il Milan”. “Un turno di riposo per Morata? Capisco la domanda, ma penso ad una partita per volta e non faccio calcoli, quando facciamo così i risultati non sono buoni.