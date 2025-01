Fanpage.it - Comitati bloccano il cantiere al Parco dei Capitani di San Siro: “Salute e qualità della vita non sono in vendita”

Leggi su Fanpage.it

Il comitato 'SanCittà Pubblica' ha bloccato per qualche tempo ilaldeidi San. Per il consigliere comunale Carlo Monguzzi (Europa Verde), "è veramente assurdo cementificare 53mila metri quadri di verde per fare il nuovo stadio quando si può ristrutturare il 'Meazza' che dista 80 metri".