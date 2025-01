Come richiedere il Part time per il 2025 26 Docenti e ATA domanda va presentata entro il 15 marzo GUIDA

Leggi su Orizzontescuola.it

alla richiesta del, lavoro a tempo parziale per igià assunti in ruolo. Quest’anno il Ministero non ha ancora fornito indicazioni, per cui al momento rimane valida la data del 15. Se ci saranno modifiche, avremo cura di aggiornare la.L'articoloilper il/26.e ATA,vail 15