Vanityfair.it - Come Ozempic sta mettendo in crisi Savile Row

Gli effetti del farmaco usato anche per dimagrire non si vedono solo sul girovita delle persone ma anche nella via londinese sinonimo di «sartoria su misura». Se tutti corrono a rimodellare gli abiti pagati a caro prezzo, scarseggia la manodopera per le commesse nuove di zecca