Milanotoday.it - Colpisce mamma e figlio nel passeggino e scappa, inseguito a piedi

Leggi su Milanotoday.it

Un pirata della strada ha urtato uncon dentro un bambino, per poi cercare di allontanarsi come se niente fosse, ma è stato bloccato.È successo a Melegnano, nell'hinterland sud di Milano, in via Vittorio Veneto alle cinque meno un quarto di martedì 28 gennaio. Nessuna grave.