Quotidianodipuglia.it - Colletti bianchi, la zona grigia in Salento: «Collusioni con la criminalità tra tangenti e scambi di voti»

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Non solo impresa. Ma anche pubblica amministrazione. Nella relazione della Procura di Lecce, confluita in quella della Procura generale per l?inaugurazione dell?anno giudiziario, si parla.