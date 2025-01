Sport.quotidiano.net - Coach priftis. "Saranno decisivi i tiri da fuori»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Questa è la prima partita del terzo turno di questa competizione, dopo il primo girone e poi gli spareggi - analizza- Siamo stati inseriti in un gruppo davvero interessante e difficile (oltre a Tenerife, Manresa e Petkimspor, ndr). Affrontiamo una squadra di grande tradizione ed esperienza in Bcl, con un roster di qualità e profondità, che ha anche una buona chimica di squadra grazie al fatto che gioca insieme da molto tempo, con lo stesso allenatore. Hanno un altissimo livello di esecuzione offensiva in ogni aspetto, con grandi creatori di gioco e ottimi tiratori sugli scarichi". Poi il tecnico greco entra ancora di più nel dettaglio della sfida: "Ci aspettiamo una partita davvero molto impegnativa, quindi dovremo essere concentrati e anche capaci di adattarci alla loro intelligenza tattica, perché giocano in modo molto furbo.