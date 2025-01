Anteprima24.it - Cna Salerno: turismo esperenziale e artigianato, scoprire l’autenticità

Tempo di lettura: 3 minutiMira a fornire strumenti e conoscenze per valorizzare il patrimonio artigianale e trasformarlo in esperienze turistiche uniche il ciclo di lezioni gratuite promosso da CNAe destinato a 30 imprese artigiane associate. In un’epoca in cui ilsi sta evolvendo verso esperienze autentiche e personalizzate, CNA, in sinergia con tutte le istituzioni locali, sotto il patrocinio dell’Ente Provincia – assessorato, punta a formare i suoi artigiani su vari aspetti delesperienziale, tra cui la creazione di workshop pratici, la promozione delle tradizioni locali e l’interazione diretta con i turisti. Gli artigiani avranno l’opportunità di apprendere come sviluppare offerte che coniughino arte, cultura e ospitalità, rendendo il loro lavoro un elemento centrale per l’attrattiva turistica della nostra provincia.