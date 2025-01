Unlimitednews.it - Ciardi “La cybersicurezza valore fondante delle società digitalizzate”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’agenzia per lanazionale, in collaborazione con le Regioni, sta facendo un tour per tutta l’Italia portando questo messaggio di sicurezza perché una cosa deve essere chiara: le istituzioni devono fare il massimo sforzo ma occorre una cultura diffusa perché una quota di questa sicurezza dei nostri dati sanitari resta in mano a ciascuno di noi, il comportamento scorretto anche di un solo dipendente può mettere a rischio la sicurezza. Il rischio più frequente per quanto riguarda l’infrastruttura sanitaria è l’attacco ransomweb ovvero un attaccante entra nel sistema, cifra tutti i dati e quindi li rende indisponibili, un medico si connette al suo computer e trova tutto cifrato e ti chiedono un riscatto per decifrare questi dati. Questi dati poi devono essere ripristinati, cosa che richiede molto tempo e blocca servizi essenziali, terapie, le attività essenziali degli ospedali, e inoltre vengono riversati sul darkweb e rivenduti al miglior offerente”.