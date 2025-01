Oasport.it - Chi affronterà Mattia Bellucci al prossimo turno a Montpellier: il tabellone dell’azzurro

Un giorno dopo aver finalmente raggiunto l’obiettivo dell’ingresso ufficiale tra i primi 100 del ranking mondiale,sconfigge Lucas Pouille e accede agli ottavi di finale dell’ATP 250 di2025. Un successo convincente per l’azzurro, che ha regolato il padrone di casa francese con un duplice 6-4 confermando le sue qualità sul veloce indoor.Dopo un match d’esordio abbastanza incoraggiante, seppur contro un avversario non irresistibile, il 23enne lombardo potrà godersi una giornata di riposo prima di tornare in campo giovedì 30 gennaio. Ad attenderlo ci sarà il vincente della sfida in programma domani tra il belga David Goffin (n.6 del seeding) e lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.102 al mondo).Si profila all’orizzonte dunque un ottavo intrigante contro un ex top10 e finalista alle ATP Finals del 2017, spesso capace di esaltarsi proprio sui campi europei al coperto ma attualmente fuori dalla top50 dopo alcune stagioni difficili.