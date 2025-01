Dayitalianews.com - Catania, auto incendiata nella notte in Viale Vittorio Veneto

Leggi su Dayitalianews.com

La scorsa, un incendio ha devastato una Porsche parcheggiata in, a, tra le vie Sassari e Cagliari.Il rogo si è esteso anche a duevicine che sono state gravemente danneggiate.I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e determinare le cause dell’incendio, mentre le Volanti della Questura stanno conducendo le indagini sull’accaduto.L'articoloinproviene da Dayitalianews.