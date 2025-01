Lapresse.it - Caso Almasri: dall’arresto alla scarcerazione, fino al rimpatrio in Libia. Ecco cosa è successo

Leggi su Lapresse.it

È stato arrestato il 21 gennaio 2025 e poi rilasciato a Torino Osama Najeem, capo della polizia giudiziaria libica. L’uomo, sul quale pendeva una segnalazione dell’Interpol, è accusato di violenze nella prigione di Mitiga.era stato arrestato domenica 21, ma il provvedimento non è stato convalidato, e pertanto il cittadino libico è stato espulso e rimpatriato. La mancata convalida riguardava un ‘vizio procedurale’ legato all’arresto. Per questa faccenda la premier Giorgia Meloni, i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretariopresidenza del Consiglio Mantovano sono indagati per favoreggiamento e peculato.Ilè avvenuto con un volo di Stato italiano, dove è stato accolto come un eroe. Quello che è considerato il ‘torturatore libico’ di una delle prigioni principali di Tripoli, secondo quanto riferito dal ministro Piantedosi in Parlamento, era “pericoloso” per la “sicurezza” del nostro Paese e per questo una volta scarcerato è stato immediatamente mandato in