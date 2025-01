Fanpage.it - Case in vendita a tre euro per rianimare il paese siciliano: dopo il boom di turisti ora comprano gli italiani

Leggi su Fanpage.it

In Sicilia, in provincia di Agrigento, a partire dal 2019 è in atto un progetto perun piccolo borgo attraverso laall'asta dia prezzi irrisori come 1 o 2il successo tra istatunitensi, ora a comprare le proprietà sono gli