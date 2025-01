Unlimitednews.it - Cascio “La Sicilia investe sul digitale e sulla cybersicurezza”

PALERMO (ITALPRESS) – "La Regione Sicilia già da un anno e mezzo tramite Arit sta lavorando sul miglioramento della qualità del digitale della regione e sulla cybersicurezza perché è fin troppo ovvio che tanto più si aumenta la platea del digitale tanto più si incorre al rischio di attacchi informatici per cui d'intesa per la presenza Regione si sta attrezzando per qualificare il suo sistema e quindi stiamo attrezzando quanto più possibile il nostro cloud service provider per diventare quanto più resiliente agli attacchi informatici. La Regione ha investito e investirà ancora risorse umane e risorse finanziarie su questo tema". Così l'amministratore unico di ARIT, Francesco Cascio, a margine del convegno "La minaccia cibernetica al settore sanitario", a Villa Igiea, a Palermo.