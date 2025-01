Firenzetoday.it - Capodanno cinese al Barberino Outlet tra eventi, promozioni speciali e gadget portafortuna

Leggi su Firenzetoday.it

In occasione delche quest’anno comincia il 29 gennaio,ospita fino al 9 febbraio, danze, musiche e parate scenografiche. I festeggiamenti durano circa due settimane e sono caratterizzati da tradizioni e rituali per augurare prosperità e fortuna. Per il Centro è.