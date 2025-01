Napolitoday.it - Cambiamenti climatici, le previsioni di uno studio: "A Napoli 147mila morti per il caldo nei prossimi decenni"

Leggi su Napolitoday.it

potrebbero causare oltre 2,3 milioni di decessi aggiuntivi legati all'aumento delle temperature in 854 città europee entro il 2099, se non si intraprenderanno azioni urgenti per ridurre le emissioni di carbonio. Lo rilevacondotto dai ricercatori del laboratorio.