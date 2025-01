Ilrestodelcarlino.it - Calò rischia due turni di stop

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono attese per oggi le decisioni del giudice sportivo. C’è da capire se comminerà a, espulso per gioco violento durante il match con il Bari, una o due giornate di squalifica. Più probabile che idisiano due con il centrocampista che quindidi saltare non solo la trasferta di Catanzaro ma pure quella successiva contro la Reggiana. A Catanzaro non sarà della partita neppure Adamo che era in diffida e con il giallo rimediato contro il Bari dovrà stare ai box per un turno. Insomma la rosa in vista del prossimo turno per Mignani si fa corta.