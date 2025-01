Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 In Serie C1. Il Città di Massa resta a mani vuote. Remole troppo forte

Leggi su Sport.quotidiano.net

di: Francini, Fugazzotto, Alves, Antunes, Checchi, Fabbri, Ramalho, Dini, Nishimoto, Votano, Leone N., Pelagatti. All. Campofiloni.DI: Salvatori, Garces; Russo, Baldi, Del Freo, Ivan, Laaribi, Marchi, Verduci, Mussi, Biagini Ma., Angulo. All. Fialdini/Fortini. Arbitro: Ricci di Viareggio e D’Agostino di Pisa.Crono: Nocciolini di Prato. Marcatori: Votano 3 (R), Pelagatti (R), Nishimoto (R), Alves (R); Laaribi 2 (M). PONTASSIEVE – Altra giornata negativa per ildiche è uscito battuto dalla difficile trasferta di Firenze nella nella 16ª giornata del campionato diC1. Ai padroni di casa è bastato un solo tempo per mettere in ghiaccio la partita visto che sono andati al riposo già sul tranquillizzante vantaggio di 5 a 1. Tra le fila massesi uno dei pochi a mettersi in mostra è stato ancora una volta Khalil Laaribi (nella foto) che ha segnato, uno per tempo, entrambi i gol di marca bianconera.