Secoloditalia.it - Caivano fa scuola, incontro Piantedosi-Abodi: al via 7 nuovi progetti per le periferie urbane

Il modellofa. Il recupero delle aree disagiate nelleattraverso la pratica sportiva, promosso dal governo, è stato al centro della riunione tra il ministro dell’Interno, Matteo, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea. Viene confermato l’impegno congiunto per offrire ai giovani opportunità di crescita e aggregazione attraverso lo sport. Considerato “elemento fondamentale per il benessere sociale e lo sviluppo dei territori”. I due ministri hanno concordato di elaborare un piano nazionale di interventi, complementare al modelloche si svilupperà con sette. Obiettivo: il ripristino di aree abbandonate e cantieri incompiuti in tutta Italia, con l’obiettivo di trasformarli in funzionali centri sportivi dedicati ai giovani.