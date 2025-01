Ilgiorno.it - Busto Garolfo, allontanato per maltrattamenti torna nella casa dei genitori: arrestato

(Milano), 28 gennaio 2025 - Era statodalladi famiglia per precedenti episodi dinei confronti dei: malgrado ciò erato recentemente a stare in questa stessa, sin quando i carabinieri non sono interventi arrestandolo. Nel corso della mattinata di giovedì scorso, infatti, i militari a seguito di un’operazione di controllo erano intervenuti in un’abitazione didove è subito emersa una situazione anomala. Infatti i carabinieri hanno trovato nell’abitazione stessa un uomo, classe 1977, celibe, nullafacente e pregiudicato, che era già stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla dimora deiperché protagonista di episodi di maltrattamento nei loro confronti. Forse perché a un figlio non si nega nulla oppure perché intimoriti, nessuno aveva segnalato la situazione.