Torinotoday.it - Botti di Capodanno, alcuni quartieri di Torino come Napoli. Silvio Viale: "Concediamo una maxi deroga"

Leggi su Torinotoday.it

è passato da quasi un mese, ma in Sala Rossa si continua a parlare deiche sono esplosi in tutta la città allo scoccare della mezzanotte. A riportare in consiglio comunale la questione è stato, consigliere comunale radicale, che ha lanciato anche una piccola.