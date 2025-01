Ternitoday.it - Borse di studio di Ance Umbria per i ragazzi che si iscrivono agli ex geometri: l’elenco delle scuole coinvolte

Leggi su Ternitoday.it

ha indetto un bando per l’assegnazione didiper un valore complessivo di 30mila euro per iche decideranno di iscriversiistituti tecnici umbri ad indirizzo Cat (ex “”) che hanno aderito alla “Rete Scuol”.L’iniziativa fa parte.