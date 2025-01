Ilgiorno.it - Borse con animali protetti scoperte in dogana

In auto, cercando di passare inosservato mentre si avvicinava al confine, aveva 70 accessori tra, cinture e calzature, tutte realizzate con pelli di: alligatore, pitone e coccodrillo. L’uomo, un venticinquenne residente in Svizzera, è stato sottoposto a un controllo da una pattuglia della Guardia di finanza nei pressi del valico di Uggiate con Ronago, dopo aver notato i colli in auto. Nonostante abbia sostenuto di non aver nulla da dichiarare, i militari hanno trovato numerosi accessori di abbigliamento dai modelli e colori stravaganti, realizzati con pelli esotiche da parte di una società svizzera del settore dell’abbigliamento di lusso: alligatore, coccodrillo e pitone. In tutto 22, 18 cinture e 30 calzature. È inoltre emerso che la merce aveva un valore di circa 25mila euro.