Firenzetoday.it - Bomba d'acqua: rinviati i lavori di Publiacqua

Leggi su Firenzetoday.it

A causa del meteo avverso idi rinnovo sulla rete idrica previsti per oggi in via del Poggiolino sonoa domani mercoledì 29 gennaio quando, dalle ore 08.00, sarà sospesa l’erogazione dell’in via del Poggiolino, via di Santa Marta, via Cardinale Guglielmo Massaia, via dei.