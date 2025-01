Calcionews24.com - Bologna, Fenucci blinda Orsolini: «Piace a tanti, ma soprattutto a noi. Non si muove»

Leggi su Calcionews24.com

, Claudiocategorico su: il calciatore non è in vendita, è felice in rossoblù e non andrà da nessuna parte Claudio, ospite di un evento in ricordo di Arpad Weisz – leggendario tecnico delcampione in Italia e in Europa negli anni 30 dello scorso secolo e morto ad Auschwitz – .