Tpi.it - Blackout 2 – Le verità nascoste streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Leggi su Tpi.it

2 – Letv:laQuesta sera, martedì 28 gennaio 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda ladi2 – Le, la primadella seconda stagione della serie avvincente che torna con quattro nuove puntate. Perché Umberto ha ucciso un altro ospite dell’albergo, mentre era in sala radio? Cosa stava per scoprire? Cosa nonva essere rivelato?intv e in2 – Le? Ecco tutte le informazioni sul mistery-drama ambientato sulle montagne del Trentino.In tvAppuntamento questa sera, 28 gennaio 2025, in prima visione alle ore 21.30 su Rai 1 con la prima di quattro nuove puntate. La storia riprende esattamente dail racconto è stato interrotto.