Arezzonotizie.it - Bibbiena, crolla un muro in via Turati. Chiusa la strada, operai al lavoro

Leggi su Arezzonotizie.it

Nella tarda serata nel centro storico di, in via, èto un(proprietà privata) a lato, sulla via che porta all’ospedale del Casentino, per cause ancora in corso di accertamento. La carreggiata è stataal traffico a causa della grande quantità di sassi e.