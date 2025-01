Lapresse.it - Belgrado, migliaia dimostranti bloccano le strade per protesta

di manifestanti hanno preso parte aa una manifestazione organizzata dagli studenti universitari perre contro il governo per il crollo di un tetto di una stazione a Nov Sad avvenuto il primo novembre, in cui sono morte 15 persone. I, che hanno bloccato una importante arteria nel centro della capitale serba, accusano il governo del presidente Aleksandar Vucic di corruzione dopo che dalle indagini emergerebbero responsabilità dell’esecutivo nella ristrutturazione dell’infrastruttura. 13 persone sono indagate dalla magistratura ma l’ex ministro delle Costruzioni Goran Vesic è stato rilasciato dopo l’arresto. Nelle ultime settimane si sono tenute varie manifestazioni contro Vucic ae in altre città della Serbia.