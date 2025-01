Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila è la nonna di Luna? Il sospetto potrebbe diventare realtà

L'ipotesi che Finn possa essere il padre di, rendenipote della malefica rossa. Nelle prossime puntatedipotremmo scoprire questo inquietante segreto e sicuramente Steffy non ne sarebbe per nulla contenta. La ragazza avrebbe a che fare con due assassine in famiglia. Ecco cosa accadrà nella Soap.