Baronissi, la Sindaca Anna Petta: "Accordo tra Comune e Ausino spa, risolto il contenzioso"

Tempo di lettura: 3 minutiIl Consiglio Comunale diha approvato l’transattivo tra ile l’S.p.A., società che gestisce il Servizio Idrico Integrato, per la ricognizione e la definizione delle posizioni debitorie e creditorie maturate tra il 2015 e il 2024. L’intesa raggiunta rappresenta una svolta significativa nella gestione del servizio idrico, consentendo di chiudere in maniera definitiva le pendenze economiche tra le parti. Dopo un’accurata verifica contabile e un lungo confronto tecnico e politico, ilha ottenuto una riduzione del debito complessivo da 620.811,73 euro a 304.278,40 euro, con un piano di pagamento sostenibile suddiviso in sei rate fino al 2029. L’prevede inoltre cheS.p.A. possa continuare ad occupare, in comodato d’uso gratuito fino al 30 giugno 2025, i locali comunali di Via dei Greci n.