Quotidiano.net - Barbara Berlusconi commenta l'avviso di garanzia alla premier Meloni e la riforma dei magistrati

"Non voglio entrare nel merito della vicenda, ma non può sfuggire la coincidenza dell'dicontestualmentein discussione sulla separazione delle carriere dei. Il pensiero va all'diche ricevette mio padre mentre presiedeva il G7 a Napoli. Non so se si tratti, come la definiva lui, di giustizia a orologeria ma il sospetto è legittimo". Lo ha dichiaratoal Tg1.