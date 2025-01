Ilgiorno.it - Bambino non operabile curato dai radiologi del Papa Giovanni XXIII

Potrà vivere una vita in salute e felice grazie alle equipe mediche dell’Ospedaledi Bergamo e dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, che hanno guarito un bimbo di appena quattro anni da un problema di salute che, se non rimosso, avrebbe condizionato per sempre la sua esistenza. Il piccolo era affetto da una rara condizione del fegato insorta dopo la nascita, non trattabile chirurgicamente. La cura è arrivata dallaa interventistica, che a Bergamo sta raggiungendo i massimi livelli di innovazione. Dopo pochi giorni dal trattamente il bimbo sta bene ed è già a casa. Le due équipe di, nel corso di un intervento durato diverse ore, hanno effettuato una ricanalizzazione portale percutanea: una tecnica innovativa e mini-invasiva che consente di riaprire la vena ostruita che porta il sangue dalla milza e dall’intestino al fegato.