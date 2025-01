Avv Li Gotti | Iscrizione è atto dovuto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.29 "Io ho funa denuncia ipotizzando dei reati e ora come, non è certo un fanomalo, la Procura di Roma ha iscritto nel registro la premier e i ministri. Ora la Procura dovrà fare le sue valutazioni e decidere come proseguire, se individuare altre fattispecie o inviare tutto al tribunale dei Ministri. Io mi sono limitato a presentare una denuncia". Lo ha dichiarato l'avvocato Luigi Liche il 23/01 ha inviato una denuncia alla Procura di Roma sul caso della liberazione del libico Almasri.